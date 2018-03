Segundo ataque aéreo de Israel em Gaza em duas horas Helicópteros israelenses dispararam na noite de hoje mísseis contra um prédio na Cidade de Gaza, a um quarteirão da casa do fundador do Hamas, o xeque Ahmed Yassin. Este é o segundo ataque do tipo em três horas e o sétimo nesta semana. Militares israelenses dizem que o alvo, neste caso, era uma fábrica de armas.O prédio incendiou-se, e bombeiros tentam combater o fogo. Os seis ataques aéreos anteriores visaram militantes do grupo armado Hamas.