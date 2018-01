Segundo de Bin Laden pode ter fugido, dizem paquistaneses Forças paquistanesas descobriram um túnel de aproximadamente dois quilômetros que sai de uma construção fortificada e termina em um leito seco de rio e disseram que o lugar-tenente de Osama bin Laden pode tê-lo utilizado para escapar da captura e seguir na direção da fronteira com o Afeganistão. A informação sobre a existência de diversos túneis secretos saindo da construção fortificada vem à tona em um momento no qual autoridades paquistanesas começaram a realizar testes de DNA para determinar a identidade de extremistas estrangeiros mortos na ofensiva de uma semana contra a região tribal de Warizistão do Sul, onde milhares de soldados paquistaneses enfrentaram centenas de militantes islâmicos. Um túnel conecta os complexos fortificados de dois chefes tribais - Nek Mohammed e Sharif Khan - que estariam na ponta de lança de apoio a 500 ou 600 extremistas estrangeiros radicados na região, acredita o militar paquistanês Mahmood Shah, comandante da segurança nas áreas tribais do país asiático. Outro túnel - com aproximadamente dois quilômetros - liga essa passagem sob a cidade de Kaloosha, situada a apenas 15 quilômetros da fronteira com o Afeganistão, a um leito seco de rio situado nas escarpadas montanhas da região de difícil acesso. "Existe a possibilidade de o túnel ter sido usado pelos fugitivos no início da operação", disse Shah a jornalistas em Peshawar. Altos funcionários do governo e do Exército garantiram em entrevista a The Associated Press que o número 2 da rede extremista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, poderia estar no local. Oficialmente, o governo avisava que não sabia exatamente quem estava cercado por seus soldados. Na última quinta-feira, o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, comentou que "um alvo de grande valor" possivelmente estaria envolvido. Segundo as autoridades, os túneis, cuja construção deve ter demorado meses, é um outro indício de que algum importante fugitivo deve ter estado ali em algum outro momento. O Warizistão do Sul é considerado o mais provável esconderijo de Al-Zawahri e seu chefe, o líder extremista Osama bin Laden.