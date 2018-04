Segundo estudante morre após tiroteio em Ohio

Texto atualizado às 10h11.

CHARDON, ESTADOS UNIDOS - Um segundo estudante morreu nesta terça-feira, 28, após o tiroteio da segunda na escola em Ohio, nos Estados Unidos.

A vítima, de 17 anos, foi identificada como Russell King Junior. A primeira vítima do ataque foi o estudante Daniel Parmertor, que morreu na segunda-feira. Outras três pessoas foram feridas durante o tiroteio e permanecem no hospital.

As autoridades norte-americanas ainda não divulgaram o nome do suposto autor do crime. A família do adolescente disse, por meio de seu advogado, que estava com dificuldades para entender o que havia acontecido.