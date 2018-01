Segundo pesquisas, Fatah obterá vitória apertada O partido governista Fatah deve obter uma vitória apertada na primeira eleição parlamentar palestina dos últimos dez anos, conquistando cadeiras suficientes para governar sem o apoio do movimento Islâmico Hamas, indicaram pesquisas de boca-de-urna divulgadas após o término do pleito. O forte crescimento do Hamas - que contesta todas as pesquisas de boca-de-urna -, no entanto, reflete o descontentamento popular com o Fatah, partido secular que conduz a Autoridade Palestina desde a sua criação e que está envolvido em escândalos de corrupção e má administração. De acordo com uma pesquisa de boca de urna realizada pela Universidade de Bir Zeit, em Ramallah, o Fatah levará 63 assentos de 132, com 46,4% dos votos, enquanto o Hamas deve ficar com 58 cadeiras e 39,5% da preferência do eleitorado. Ainda segundo o levantamento, que consultou 8.000 eleitores, os partidos menores ocuparão 11 cadeiras. Uma segunda pesquisa mostra o Fatah vencendo o Hamas com 42% contra 35% dos votos. Caso esses resultados se confirmem, o Fatah poderá formar um governo de coalizão com os partidos pequenos, sem a necessidade de negociar com o Hamas, cenário que agrada o líder palestino Mahmoud Abbas. Na cidade de Gaza partidários do grupo fundado por Yasser Arafat comemoraram os resultados preliminares das eleições com tiros para o alto. Carros cruzavam as ruas buzinando e exibindo as bandeiras amarelas do movimento. "Embora este não seja o resultado oficial, nós temos que comemorar", disse um jovem de 22 anos que exibia um rifle de assalto pela janela de seu carro. "O vencedor é o povo palestino", completou. Centenas de milhares de palestinos ganharam as ruas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia nessa quarta-feira para decidir como a Palestina deve ser governada e como as negociações com Israel devem ser conduzidas. Longas filas se formaram nas seções eleitorais ao longo do dia e 77% dos eleitores de um total de 1,3 milhão participaram da votação. A participação superou em seis pontos a das únicas eleições legislativas anteriores na ANP, realizadas em 1996, e em 11 pontos a do pleito presidencial do ano passado. Na Faixa de Gaza a participação foi de 81,65%, enquanto na Cisjordânia 74,18% dos inscritos exerceram seu direito, segundo os dados oficiais divulgados em entrevista coletiva pelo porta-voz da Comissão Eleitoral Central palestina, Ammar Dwaik. A participação mais alta nos 16 distritos em que o mapa eleitoral palestino foi dividido correspondeu a Rafah, onde 89% dos inscritos votaram, disse o porta-voz. "O processo transcorreu com total tranqüilidade e o povo palestino expressou de forma civilizada e com um alto senso de responsabilidade sua vontade", disse Dwaik. O porta-voz afirmou ainda que não tinha informações sobre denúncias de irregularidades ou fraude, como ocorreu nas eleições presidenciais de 2005, vencidas por Mahmoud Abbas, da Fatah. Funcionários da comissão eleitoral começaram a contar os votos logo após o fechamento das seções e os primeiros resultados são esperados para o início dessa quinta-feira. Já o resultado final deve sair na noite de quinta-feira. O presidente Abbas elogiou o espírito democrático do povo palestino e reiterou sua vontade de negociar com Israel. "O processo transcorreu com grande calma e de maneira exemplar, o que indica realmente que este povo, apesar da ocupação, esteve comprometido com este grande acontecimento democrático", disse Abbas em declarações à imprensa na Muqata de Ramala, sede do Governo palestino. "O povo palestino é um grande povo e tem um alto senso democrático", ressaltou. O presidente lembrou todos os problemas e inconvenientes que tanto seu Governo como os palestinos tiveram que superar para chegar ao dia de hoje, e agradeceu aos observadores internacionais pela ajuda à Autoridade Nacional Palestina. Paralelamente, reafirmou à comunidade internacional seu desejo de retornar à mesa das negociações com Israel. "Queremos voltar a negociar com Israel um processo de paz para pôr em prática os acordos de Sharm el-Sheikh a fim de chegar a um estatuto final", afirmou Abbas.