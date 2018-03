Segundo turista espacial já está a caminho do espaço A Rússia lançou na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília) a nave Soyuz TM-34 com o segundo turista espacial da história, o sul-africano Mark Shuttleworth, a bordo. Além dele, dois astronautas, um italiano e outro russo completam a tripulação. A nave chegará a Estação Espacial Internacional no sábado e a volta acontecerá em dez dias. Shuttleworth, um empresário de informática, disse antes de embarcar que estava um pouco nervoso e ansioso, já que não é um astronauta profissional. O empresário pagou US$ 20 milhões pelo passeio. No ano passado, o milionário americano Dennis Tito foi o primeiro "civil" a viajar ao espaço.