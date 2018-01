Segundo turno "à argentina" será dia 18 de maio Enquanto ainda estão sendo contados os votos da eleição presidencial realizada hoje, os políticos argentinos começam a preparar-se para o segundo turno. Esta será a primeira vez que o país terá uma segunda etapa nas eleições presidenciais. Graças à clássica polarização intensa entre dois candidatos, esse sistema nunca havia sido aplicado, embora estivesse previsto na Constituição. No entanto, as pesquisas de boca-de-urna divulgadas hoje mostraram que será necessário um segundo turno, marcado para o dia 18 de maio. Conhecido aqui pela denominação francesa de "ballottage", o segundo turno é feito com peculiaridades locais. O formato eleitoral ironicamente chamado de "à argentina" implica que, para vencer no primeiro turno, é preciso conseguir mais de 45% dos votos válidos (em vez de mais de 50%). Outra opção para prescindir do segundo turno é obter 40% dos votos e ter 10 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. O mecanismo de segundo turno foi introduzido na Argentina em 1973 pelo governo militar, que havia convocado eleições livres. A intenção do ditador da época, o general Augustín Lanusse, era a de forçar o Partido Justicialista (peronista), que era o grande inimigo do regime, a participar de um segundo turno, no qual esperava que pudesse derrotá-lo com uma ampla coalizão antiperonista. O modelo indicava que o segundo turno aconteceria se nenhum dos candidatos conseguisse mais de 50% dos votos. No entanto, o plano de Lanusse fracassou. O peronismo, com seu candidato Héctor Cámpora, obteve 49,65% dos votos. O segundo colocado, Ricardo Balbín, da União Cívica Radical (UCR), ficou com 21,3% dos votos. Para evitar uma provável convulsão política que poderia ser causada pela diferença de apenas 0,35 ponto porcentual que o peronismo precisava para vencer no primeiro turno, Balbín decidiu desistir, e aceitou a vitória de Cámpora. Poucos meses depois, Cámpora renunciou para permitir o retorno do exílio de seu chefe, o general Juan Domingo Perón. Em setembro desse ano, Perón arrasou nas urnas: obteve 61,83% dos votos, prescindindo do segundo turno. Com a volta da democracia, em 1983, a eleição foi feita pelo Parlamento, que funcionava como um colégio eleitoral. Desta forma, o vitorioso das eleições presidenciais foi Raúl Alfonsín, da UCR, com 51,7% dos votos. Em 1989, o vencedor foi o peronista Carlos Menem, com 47,5%. Em 1994, a Constituição foi modificada, implantando o voto direto. Esta mudança foi acompanhada de uma alteração do sistema de segundo turno, criando assim o modelo "à argentina". Com este novo mecanismo, Menem foi reeleito com 49,8% dos votos. Em 1999, Fernando de la Rúa, da UCR, venceu com 48,3% dos votos, enquanto o peronista Eduardo Duhalde ficou com 38,3%. Na América Latina, o sistema de segundo turno é aplicado em 14 países. De um total de 42 eleições feitas nos países da região com esse sistema, 23 tiveram um segundo turno.