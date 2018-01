Segundo turno das eleições peruanas é marcado para 4 de junho O tribunal eleitoral peruano anunciou formalmente neste sábado que o segundo turno das eleições presidenciais peruanas será realizado em 4 de junho entre os candidatos Ollanta Humala, da União pelo Peru, e Alan García, do partido Apra. A resolução foi publicada no jornal governamental El Peruano. De acordo com os resultados oficiais, Humala foi o candidato mais votado no primeiro turno, com 30,62% dos votos, seguido por García, com 24,33%. O primeiro turno foi realizado em 9 de abril. O vencedor do pleito deverá suceder no poder o presidente Alejandro Toledo, cujo mandato expira em 28 de julho. Enquanto isso, Humala denunciou neste sábado o aparente apoio de Toledo a García. O candidato nacionalista comentou que "Toledo agora tem seu candidato, e não sou eu". Na sexta-feira, ao inaugurar uma rodovia, Toledo disse que os peruanos terão de tomar no segundo turno "uma decisão entre a democracia e o autoritarismo".