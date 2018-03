Segundo turno não define sucessor de Vaclav Havel Apesar de dois turnos de votação, o Parlamento da República Checa não conseguiu escolher o sucessor do presidente Vaclav Havel, trazendo à tona a dificuldade dos políticos para escolher um substituto para um líder que se transformou numa autoridade respeitada no país e no exterior. No terceiro turno, os parlamentares terão de escolher entre o ex-primeiro-ministro Vaclav Klaus, do opositor Partido Cívico Democrático, e o presidente do Senado, Petr Pithart, do Partido Democrata Cristão. A votação pode ocorrer ainda hoje.