Seguradora suíça tem prejuízo de US$ 1 biQ A seguradora suíça Swiss Re disse hoje que terá prejuízo de US$ 1 bilhão para cobrir os gastos relacionados aos ataques terroristas realizados ontem nos Estados Unidos. Johann Thinnhof, um porta-voz da companhia, disse que esperar "prejuízos de US$ 1 bilhão". O custo total dos seguros relativos aos ataques nos Estados Unidos ainda precisa ser avaliado. "Por causa de sua natureza sem precedentes e complexidade, levará algum tempo para que informações detalhadas sejam fornecidas", disse a empresa por meio de um comunicado. A empresa, porém, disse ter provisões para enfrentar "catástrofes dessa magnitude". "A força financeira da Swiss Re não está em dúvida e os fundamentos da companhia não serão alterados.