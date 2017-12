Segurança de Aeroporto de Phoenix é burlada Três funcionários da Northwest Airlines burlaram intencionalmente a segurança do Aeroporto Internacional de Sky Harbor, em Phoenix. Os funcionários queriam demonstrar que a segurança do aeroporto continuava fraca, apesar dos atentados ocorridos na terça-feira. Dois funcionários passaram pela segurança com um canivete e um saca-rolhas, enquanto um pilotos passou sem identificação exigida, disse a porta-voz do aeroporto Suzanne Luber. "Logo que eles passaram pela segurança, eles viraram e disseram ?Ei, olhe para o que nós fizemos?", disse Luber. A intenção dos funcionários era provar que as falhas na segurança persistiam. Funcionários do aeroporto evacuaram o terminal norte e procuraram por explosivos e armas. Nada foi encontrado e o terminal foi reaberto em seguida. Luber não soube dizer o que aconteceu com os três empregados. "Nós apenas pedimos para que ninguém tente quebrar intencionalmente a segurança", ela disse. "Nós estamos preocupados e pretendemos cooperar extensivamente com as autoridades do aeroporto e tomar as medidas apropriadas", disse a porta-voz da Northwest Mary Beth. A companhia aérea operou por um pequeno espaço de tempo na quinta-feira.