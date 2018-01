Segurança de Bagdá vira prioridade da coalizão Deposto o regime de Saddam Hussein, a segurança em Bagdá - mergulhada desde quarta-feira numa onda de saques e violência -, passou a ser a prioridade das forças da coalizão anglo-americana que invadiram o Iraque. Funcionários americanos disseram neste sábado que serão enviados 1.200 policiais e agentes judiciários para ajudar a restaurar a ordem no país. Um carro de polícia começou a patrulhar a capital iraquiana pela primeira vez depois que a cidade foi tomada pelo exército americano. Policiais aposentados iraquianos foram ao Hotel Palestine, onde estão alojados os oficiais da 1ª Força Expedicionária dos Marines dos Estados Unidos, e ofereceram ajuda para a formação de uma força policial para conter saques e pilhagens. Aos policiais aposentados se somam engenheiros, professores, intelectuais e homens de negócios que manifestaram preocupação com o futuro do país. A reunião entre os iraquianos e os militares americanos se deu na porta do hotel. "Queremos um novo governo no Iraque", afirmou o engenheiro Saami Yussef Ranima, que disse ter ficado preso por vários anos por opor-se ao regime de Saddam. "Não temos autoridades, polícia ou hospitais. Eles (os americanos) pediram nossa ajuda e estamos aqui para pôr as coisas em marcha." Após a reunião, pela primeira vez desde que os americanos consolidaram sua presença na capital, um carro da polícia iraquiana, com três funcionários à paisana a bordo, começou a patrulhar as ruas da cidade. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, declarou que 26 dos primeiros 1.200 policiais americanos chegariam ao Iraque nas próximas horas. Eles integram a equipe avançada de Jay Gardner, o general da reserva escolhido pelo governo de George W. Bush para assumir a administração civil do Iraque sob ocupação. "Essas pessoas conduzirão o restabelecimento da autoridade, providenciarão equipamento e ajudarão o povo (iraquiano) a organizar-se", disse Boucher. Centenas de iraquianos manifestaram-se hoje no centro de Bagdá para exigir o restabelecimento da segurança e o fim dos saques generalizados. As pilhagens têm causado pânico na população. Líderes religiosos pedem, nas mesquitas, que as pessoas parem de saquear. Segundo testemunhas, cidadãos iraquianos começaram a estabelecer postos de controle nos quais param os veículos suspeitos de transportar objetos roubados. As fontes disseram que os artigos apreendidos são guardados em mesquitas à espera de que acabem o caos e a confusão. Veja o especial :