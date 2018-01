Segurança de Bush custou US$ 7 milhões aos britânicos O policiamento durante a visita de Estado do presidente George W. Bush a Londres custou mais de 4 milhões de libras (US$ 7 milhões), informa o chefe da força policial da capital inglesa. O comissário Sir John Stevens disse que mais da metade do dinheiro foi gasto em salários, e 1,7 milhão de libras, em horas-extras, alimentação, transporte e equipamento. A Polícia Metropolitana cancelou todas as folgas e montou um sistema de turnos de 14.000 policiais para cobrir integralmente os quatro dias da visita. Segundo a polícia, a concentração da segurança na área visitada por Bush elevou a criminalidade em outros pontos da cidade.