Segurança de Pastrana renuncia, acusado de corrupção O procurador-geral Luis Camilo Osorio disse nesta terça-feira que o ex-secretário de segurança da Presidência colombiana, coronel da polícia Rodney Chávez, será chamado a prestar declarações em um processo por malversação de fundos após ter renunciado ao cargo nesta segunda-feira à noite. Chávez apresentou sua renúncia ao ser acusado de envolvimento em um escândalo pela construção de um edifício avaliado em cerca de US$ 4,5 milhões. O presidente Andrés Pastrana aceitou no mesmo dia a demissão do coronel que, durante 14 anos, foi o responsável pela segurança pessoal do governante, informou a Casa de Nariño, sede do governo. O promotor Osorio disse que Chávez deverá testemunhar em um processo contra um grupo de oficiais da polícia acusados de suposta marversação de fundos do Plano Colômbia. Chávez terá de explicar a origem do dinheiro que investiu na construção de um luxuoso edifício em um exclusivo setor de Bogotá, conhecido como Centro Internacional - uma área de bancos, hotéis e restaurantes. O diretor da polícia, general Luis Ernesto Gilibert, afirmou que o coronel Chávez deve explicações ao povo colombiano sobre "algumas coisas", entre elas a origem do dinheiro e a suposta sociedade incorporadora que financia a obra, que não está registrada. Em declarações à televisão, Gilibert disse que "algumas coisas do coronel Chávez não são claras". Chávez renunciou ao cargo que ocupava, mas o escândalo não o levou a pedir baixa da polícia, entre cujos agentes 60 estão sendo investigados pela Procuradoria e pela Promotoria.