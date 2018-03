Segurança descobre bomba e evita tragédia maior na Colômbia Duas bombas explodiram ontem na cidade de Cartagena, na Colômbia, matando duas pessoas e ferindo outras três. A primeira bomba explodiu em frente ao edifício Chambacú, o mais moderno da cidade, onde funcionam empresas de serviços públicos. Ali morreu uma mulher e outra pessoa foi ferida. Segundo testemunhas, a segurança do prédio descobriu o explosivo a tempo e iniciou a evacuação do edifício, que foi construído pela família do ministro do Desenvolvimento, Fernando Araujo Perdomo, que está seqüestrado desde dezembro de 2000, e não se sabe ainda por quem. O comandante da polícia local, coronel Luis Alberto Guevara, disse que três guerrilheiros das FARC foram presos logo depois do atentado, mas não há informações sobre o envolvimento deles no caso. Guevara contou também que havia informações de que aconteceria uma explosão, mas não foi possível descobrir o local a tempo. A segunda bomba explodiu também em uma empresa de serviços públicos, no bairro de Manga. Um vigilante morreu e duas pessoas ficaram feridas.