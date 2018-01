Segurança dos EUA alerta para ameaça de Al-Qaeda O Departamento de Segurança Interna dos EUA irá anunciar novas ameaças contra os EUA lançadas pelo Al-Qaeda, informou a rede de TV CNN hoje, citando parlamentares. Acredita-se que a ameaça envolva as próximas convenções dos Democratas e Republicanos, que ocorrerão em Boston e Nova York. O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse que a administração não possui informações específicas sobre eventual ataque e que, portanto, o nível de alerta contra risco de terrorismo não será elevado. Uma fonte disse à CNN que não há nada novo nas declarações da Al-Qaeda, apenas uma ameaça geral contra as convenções, a qual se comenta há meses. Outra fonte afirmou que os alertas vão além disso e que contêm ameaças específicas. Alguns parlamentares questionam o momento do anúncio das ameaças pelo governo, sugerindo tratar-se de uma manobra política para desviar a atenção do anúncio do candidato à vice-presidente da chapa do opositor de Bush, John Kerry. As informações são da Dow Jones.