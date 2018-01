Segurança é reforçada em complexo petroquímico do Texas O porta-voz do FBI para a região de Houston, Bob Dogium, informou que o Texas Coastal Regional Advisory System, um sistema de informação e comunicação compartilhado que faz parte da força-tarefa conjunta de Houston contra o terrorismo, foi notificado sobre ameaças não específicas reunidas a partir de fontes estrangeiras. Por causa disso, a segurança foi reforçada nas usinas petroquímicas da região. Ele disse à edição online do Texas City Sun que não havia nenhuma indicação de ameaça direta ou imediata contra qualquer uma das unidades de produção de petróleo da costa do Golfo do Texas. "Realmente, nos dias depois de 11 de setembro de 2001, a melhor arma que temos é a comunicação", disse Dogium. "Há uma ligação muito boa entre as várias agências sobre questões de segurança."