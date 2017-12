Segurança é reforçada no WTC em São Paulo A segurança no prédio do World Trade Center em São Paulo foi redobrada hoje pela manhã, depois dos ataques às torres gêmeas do World Trade Center (WTC) em Nova York pela manhã. A informação é da assessoria de imprensa do edifício na Avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo. O prédio faz parte de um complexo que abrange também os edifícios do Hotel Meliá e do Shopping D&D. Outras informações, inclusive se houver comunicado da presidência do grupo em Nova York, serão fornecidas ainda hoje pela assessoria de imprensa. Está prevista a divulgação de um comunicado da presidência do WTC no Brasil. O escritório do WTC em São Paulo entrou em contato pela manhã com o presidente do grupo em Nova York, Guy Thozolli, que estava se dirigindo ao prédio na hora do acidente. A assessoria informou que o contato foi breve e que até agora não foi possível falar novamente com Thozolli. A World Trade Center Association está presente em 101 países e 338 cidades são filiadas à ela.