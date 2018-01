Segurança falha e aeroporto é evacuado nos EUA O aeroporto internacional de Atlanta (Geórgia), um dos mais movimentados do mundo, foi evacuado depois de um homem escapar correndo de um posto de segurança. De acordo com o administrador do aeroporto, Benjamin DeCosta, algo entre 5 mil e 10 mil pessoas foram retiradas do aeroporto logo depois do incidente, ocorrido por volta das 15h15 (de Brasília). As decolagens foram suspensas e a polícia está procurando pelo homem, que fugiu sem ser identificado. Informes iniciais de que ele estaria armado não foram confirmados. Vôos domésticos que estavam para decolar de outras cidades com destino a Atlanta foram retidos, mas os aviões provenientes de outros países foram autorizados a pousar ali.