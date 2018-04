Segurança iemenita da embaixada dos EUA é assassinado

Autoridades afirmam que o ataque tem as características do ramo da Al-Qaeda que atua no país, mas que ainda é cedo para determinar se o grupo está por trás do crime. A vítima é Qassem Aqlani, que trabalhava na representação diplomática há mais de 20 anos.

Recentemente a Al-Qaeda iniciou uma série de ataques contra oficiais iemenitas em retaliação à ofensiva militar contra o grupo, que Washington afirma ser a mais perigosa seção da rede terrorista.

Aqlani estava encarregado da investigação sobre os ataques à embaixada ocorridos durante protestos contra um filme que ridiculariza o Islã, em 12 de setembro. Ele estava indo para o trabalho quando um homem em uma moto abriu fogo e fugiu. As informações são da Associated Press.