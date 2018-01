Segurança supera economia na preocupação dos americanos A preocupação com a segurança nacional domina a atenção do público americano nos meses que antecedem as eleições presidenciais, por causa dos persistentes temores de terrorismo e da insatisfação de muitos com a guerra no Iraque, informa pesquisa. "Pela primeira vez desde a Guerra do Vietnã, assuntos vinculados à segurança nacional estão ganhando mais atenção do que a economia em um ano eleitoral", comentou Andrew Kohut, diretor do Instituto de Pesquisa Pew para o Povo e a Imprensa. Assuntos como a guerra, o terrorismo e a política externa americana são citados como os mais importantes desafios da nação por 40% das pessoas. A economia é vista como mais importante por 20% dos entrevistados. Em janeiro, assuntos de segurança nacional estavam empatados com economia como temas mais importantes na opinião dos americanos, de acordo com a mesma pesquisa. O último ano eleitoral em que assuntos de segurança nacional foram considerados mais importantes do que a economia foi 1972, de acordo com análises feitas pelo Instituto Pew de seus próprios dados e de pesquisas do Gallup feitas ao longo do último meio século. A sondagem não deixa claro se essa mudança nas preocupações dos americanos beneficiaria o presidente dos EUA, George W. Bush, ou seu concorrente democrata, o senador John Kerry.