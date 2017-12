Seguranças de Jenna Bush brigam com suspeitos na Espanha A visita de Jenna, uma das filhas do presidente dos EUA, George W. Bush, à Espanha ganhou cenas de filme de aventura quando dois dos seguranças da moça se atracaram com dois jovens suspeitos de tentar roubar o celular de Jenna. Ninguém se feriu com gravidade. O episódio ocorreu em um dos restaurantes do hotel La Missiana, de Tarifa (sul da Espanha), quando dois jovens se aproximaram da mesa ocupada por Jenna e, aparentemente, tentaram roubar o celular da filha de Bush. Logo, a dupla foi atacada por dois dos seguranças de Jenna. Um dos supostos ladrões chegou a levar um soco que o fez cair sobre um carro estacionado na porta do local. Ao mesmo tempo, de acordo com policiais espanhóis - que participaram da ação -, outros dos guarda-costas sacou de uma arma e partiu para cima do outro jovem. Não houve disparos. O festival de sopapos só acabou quando uma viatura da polícia chegou ao local. Após interrogar os supostos criminosos, as autoridades os liberaram.