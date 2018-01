Seis atentados deixam 13 mortos e 50 feridos no Iraque Ao menos 13 pessoas, entre elas dois oficiais, morreram, e cerca de 50 ficaram feridas em seis atentados perpetrados hoje no Iraque, segundo fontes policiais. O último dos ataques ocorreu pouco antes do meio-dia (local), quando uma bomba explodiu em um mercado da zona de Yesr Diala, no sul de Bagdá, causando a morte de cinco pessoas e ferimentos em 14. Segundo as fontes, outros quatro civis faleceram em uma explosão similar ocorrida durante a passagem de um comboio policial na avenida Palestina, no nordeste da capital. O capitão da Polícia Ahmed Abdullah explicou à EFE que neste atentado oito pessoas ficaram feridas, apenas duas delas policiais, e que as vítimas fatais eram todas civis que estavam em um microônibus no momento da explosão. Além disso, um policial morreu e cinco civis ficaram feridos nas explosões de outras duas bombas na praça de Al Tayarán e no bairro Al Azamiya, no centro e no norte de Bagdá, respectivamente. Carro-bomba Por outro lado, um carro-bomba conduzido por um suicida foi detonado e ocasionou a morte de duas pessoas e provocou ferimentos em outras 15 perto de um posto de controle de segurança em uma estrada que leva ao aeroporto de Bagdá. Este ataque causou também grandes danos materiais em dez carros particulares que faziam fila para entrar no aeroporto, no oeste da cidade. Em Mossul, cerca de 400 quilômetros ao norte de Bagdá, um policial morreu e outros três ficaram feridos em uma troca de tiros com um grupo de insurgentes, disseram fontes policiais da província de Níneve, que não deram mais detalhes sobre o confronto.