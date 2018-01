Seis bombeiros morrem em incêndio florestal em Portugal Seis bombeiros - cinco chilenos e um português - morreram domingo quando combatiam um incêndio florestal no Norte de Portugal. A polícia prendeu posteriormente um homem suspeito de ter iniciado o fogo. Não ficou claro se o caso está sendo considerado como incêndio criminoso. Os bombeiros foram envolvidos pelas chamas quando o vento mudou de direção repentinamente, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, Gil Martins, acrescentando que será aberto um processo para apurar as causas do acidente.