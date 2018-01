Seis crianças hospitalizadas após acidente de avião na Rússia Pelo menos seis crianças foram hospitalizadas hoje após o acidente de um Airbus com 200 ocupantes a bordo, que bateu contra um edifício durante a manobra de aterrissagem no aeroporto da cidade russa de Irkutsk, na Sibéria, informaram as autoridades locais. Uma criança de 10 anos está em estado grave devido às queimaduras sofridas, enquanto não se sabe o número de menores de idade mortos na catástrofe, informou o Centro de Medicina de Catástrofes de Irkutsk à agência "RIA Novosti". O avião A-310 tinha muitas crianças que descansariam no lago Baical, a maior reserva de água doce do planeta e um dos destinos turísticos mais importantes da Rússia, informou o canal de televisão "NTV". O porta-voz do ministério, Serguei Beltsov, informou que as equipes de resgate recuperaram 65 corpos, segundo a agência "Interfax".