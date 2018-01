Seis crianças morrem em ataque americano no Afeganistão Seis crianças foram esmagadas e morreram debaixo de um muro que desmoronou durante um ataque dos EUA a um arsenal no leste do Afeganistão, informa um porta-voz militar americano. Esta é a segunda vez, em uma semana, que crianças acabam vítimas de ações contra a Al-Qaeda e o Taleban. Amos os incidentes ocorreram em áreas dominadas pela etnia pashtun, que é maioria no país e onde o Taleban encontra suas raízes. Ambas as áreas são foco de ataques rebeldes contra as forças internacionais de paz e o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos. As mortes informadas hoje ocorreram na sexta-feira, durante um ataque ao locla onde se acredita que o líder militar renegado mulá Jalani mantinha um grande estoque de armas. Dois adultos também perderam a vida.