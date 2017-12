Seis crianças morrem em incêndio na Colômbia Um ônibus escolar com dez crianças e dois adultos com problemas mentais pegou fogo hoje no norte de Bogotá, provocando a morte de seis estudantes e ferimentos em outros quatro. Segundo a secretária do governo de Bogotá, Soraya Montoya, o motorista tentou dar partida no veículo colocando um pouco de gasolina no carburador, o que acabou provocando o incêndio. Das quatro crianças feridas, três estão na UTI.