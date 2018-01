Seis explosões foram ouvidas em Bagdá Pelo menos seis explosões foram ouvidas em Bagdá na noite deste domingo (horário local) Quatro delas foram ouvidas em seqüência e as outras duas foram percebidas após alguns minutos. Uma das explosões ocorreu próxima ao rio Tigre, ao norte da cidade. Outra explosão foi ouvida no centro de Bagdá. Os alarmes de ataques aéreos também soaram na ´zona verde´, região na qual se concentra o governo iraquiano, o comando militar dos EUA e as embaixadas britânica e americana. Não foi determinada ainda a causa das explosões.