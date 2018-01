Seis feridos em explosão em Jerusalém Seis israelenses ficaram feridos nesta terça-feira na explosão de uma carro-bomba em um bairro comercial localizado na zona oeste de Jerusalém, de acordo com informações da polícia local. Segundo testemunhas, a explosão causou pânico entre a população. Ontem, grupos armados palestinos mataram um bebê de 10 meses durante um ataque contra o enclave judaico de Avraham Avinu, na cidade palestina de Hebron, na Cisjordânia. A menina Shalhevet Pass estava no playground diante de sua casa, no colo do pai, Yitzhak, que ficou seriamente ferido. Shalhevet Pass é a vítima mais jovem desde o início da intifada (levante palestino contra a ocupação israelense), em setembro, que já causou a morte de 429 pessoas: 349 palestinos, 67 judeus israelenses e 13 árabes israelenses.