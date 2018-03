Seis imigrantes ilegais encontrados mortos na Itália Seis pessoas foram encontradas mortas, de causa desconhecida, a bordo de um barco a 50 quilômetros da costa de Santa Maria di Leuca, no sul da Itália. No total, havia 12 pessoas a bordo do barco localizado pelo navio russo Irmão 4. As autoridades italianas acham que são imigrantes ilegais, que provavelmente zarparam da Grécia ou da Albânia no dia 16. Quase diariamente chegam àquela região barcos com imigrantes ilegais.