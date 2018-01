Seis iraquianos morrem em bombardeio americano Pelo menos seis iraquianos morreram e outros nove ficaram feridos em um bombardeio aéreo americano contra a cidade de Jit, cerca de 100 quilômetros a oeste de Bagdá, informou nesta terça-feira a televisão Al-Jazira. O ataque começou ontem à noite e durou até as primeiras horas de hoje, acrescentou a emissora, sem dar mais detalhes. Jit fica na província de Al-Anbar, no "triângulo sunita", principal reduto da insurgência e cenário de ataques quase diários contra as tropas dos EUA e as forças de segurança iraquianas. Uma explosão provocou hoje um incêndio em um oleoduto nos arredores de Kirkuk, a aproximadamente 250 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes iraquianas.