Seis irmãos morrem em incêndio na Polônia Um incêndio devastou uma casa em Varsóvia, nesta quarta-feira, matando seis crianças, todas da mesma família, disseram os bombeiros. Todos os irmãos tinham de sete meses até 16 anos. Outros dois irmãos estavam na escola quando o incêndio começou, logo após as 10 horas (horário local), e ainda não se sabe se os pais das crianças estavam em casa. O fogo se espalhou rapidamente pela casa no vilarejo de Kiniki, e seu telhado de madeira desabou rapidamente, disse o porta-voz dos bombeiros, Dariusz Malinowski. Três das crianças morreram instantaneamente, enquanto os médicos não conseguiram reviver as outras três, disse Malinowski. A causa do incêndio não foi esclarecida até o momento.