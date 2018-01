Seis marines ficam feridos em combates em Bagdá Seis marines norte-americanos ficaram feridos, um deles gravemente, nos combates com as forças iraquianas em Saddam City, um bairro de Bagdá, anunciou hoje um porta- voz militar norte-americano. O tenente-coronel Pete Owen acrescentou que durante a noite de terça-feira foram enviados reforços para essa frente, onde um batalhão de marines estava envolvido em intenso tiroteio com combatentes iraquianos. "Eles (os marines) estão muito próximos de Saddam City e acabam de iniciar contato armado com o inimigo", disse o porta-voz a um jornalista da France Presse que acompanha as forças norte- americanas. Três marines tinham ficado feridos nos combates registrados no fim da tarde de terça-feira. Os combates irromperam depois do avanço dos marines em Bagdá pelo rio Diyala, a leste da capital. Veja o especial :