Seis mineradores morrem após inundação de mina na China

Seis mineradores morreram depois que a mina de argila na qual trabalhavam foi inundada na província chinesa de Zhejiang. As primeiras investigações apontam falta de segurança no local. Veja também Chuva força remoção de sobreviventes de tremor na China A inundação ocorreu na quarta-feira no distrito de Yuhang da capital provincial, Hangzhou, quando 16 mineradores se encontravam trabalhando no interior da mina, informou nesta quinta a agência de notícias Xinhua citando autoridades locais. As equipes de resgate conseguiram salvar dez mineradores. As primeiras investigações apontam que o acidente possivelmente se deu por causa de carências na segurança operacional da mina. As autoridades ordenaram a interrupção das operações nas minas de toda a cidade para a realização de uma inspeção de segurança.