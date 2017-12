Seis morrem em ataque contra ônibus no Paquistão Atiradores abriram fogo contra um ônibus que transportava empregados muçulmanos xiitas da agência espacial do Paquistão, matando seis e ferindo pelo menos outros seis, informou a polícia. O ataque ocorreu à tarde, quando cerca de 20 trabalhadores se dirigiam para uma mesquita a fim de participar das orações de sexta-feira, disse Athar Rashid Butt, um representante da polícia local. Os atiradores estavam em motocicletas e fugiram após os disparos. Dois dos feridos estavam em condições críticas. O ônibus pertencia à Comissão de Pesquisa Espacial, responsável pelo desenvolvimento de tecnologia de satélite. Os xiitas trabalhavam para a agência. Ninguém assumiu responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaíram imediatamente sobre os vários grupos extremistas que já mataram centenas de integrantes da minoria xiita, nos últimos anos. Ninguém foi detido. O ataque ocorreu num bairro do oeste da capital, nas proximidades do porto.