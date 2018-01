Seis mortos por carro-bomba em Tal Afar, no Iraque Seis mortos e 28 feridos é o saldo das vítimas da explosão de um carro-bomba conduzido por um suicida neste sábado na localidade de Tal Afar, a 470 quilômetros ao noroeste de Bagdá, segundo fontes médicas. Fontes do hospital de Tal Afar explicaram que, após a explosão, o centro recebeu duas pessoas já mortas e 32 feridas, das quais quatro morreram mais tarde. Entre as vítimas feridas na explosão estão dois policiais. Fontes policiais iraquianas tinham informado anteriormente que um suicida detonou os explosivos levados no veículo ao ser baleado por unidades da polícia iraquiana. O ataque acontece em meio à onda de violência que abala distintas partes do Iraque, apesar das tentativas do Governo de Bagdá de implementar o "plano de reconciliação nacional", anunciado há dois meses pelo primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki.