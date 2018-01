Seis municípios sem eleições na Colômbia Embora na grande maioria do território colombiano as eleições presidenciais transcorram sem grandes problemas, a guerrilha conseguir impedir a realização do pleito em seis municípios através da destruição de material eleitoral, segundo informou o governo. Além disso, ocorreram por todo o país alguns combates, ataques contra a força pública, tentativas de atentados terroristas e bloqueios de ruas e rodovias. ?Fora isso, reina a tranqüilidade em quase todos os 1.097 municípios?, disse hoje o ministro do Interior colombiano, Armando Estrada No entanto, o ministro informou que nos municípios de Miraflores, Calamar, Recetor, Santa Rosa, Calvario e Tablón de Gómez, no sul e no oeste do país, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) impediram o começo da jornada eleitoral pela queima ou danificação do material eleitoral. Nos municípios de Inzá e Belalcazar, a polícia informou a ocorrência de ameaças rebeldes na primeiras horas da manhã, causando atraso na abertura das urnas. A situação já está normalizada. Rebeldes explodiram um caminhão carregado com dinamite no município de Junín, no centro do país, deixando dois guerrilheiros mortos e dois soldados feridos. Tropas governamentais enfrentaram guerrilheiros que tentavam dinamitaram uma torre de energia elétrica na área rural de Tibú, próxima à fronteira com a Venezuela. Em todo o país, várias cargas de explosivos foram desativas. Os rebeldes conseguiram bloquear várias estradas, mas nenhum incidente grave foi registrado até o meio do dia. Também foram registradas ameaças e ataques por parte das Farc e do Exército de Libertação Nacional (ELN) nos departamentos (Estados) de Arauca, Casanare, Guaviare, Nariño e Cauca. Nas eleições legislativas realizadas em março não foram realizadas votações em 15 dos 1.097 municípios colombianos por sabotagem da guerrilha. Desta vez, o governo do presidente Andrés Pastrana garantiu a realização da votação em 94% do território nacional.