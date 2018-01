Seis nações européias receberão palestinos de Belém Seis nações européias receberão os 13 militantes palestinos que ficaram escondidos na Basílica da Natividade, em Belém, informaram chanceleres da União Européia (UE). Itália, Espanha, Grécia, Portugal, Irlanda e Bélgica receberão os militantes, declarou Anna Rodríguez, porta-voz da UE. Os militantes entrincheiraram-se num dos locais mais venerados do cristianismo e ficaram cercados pelo Exército de Israel até o fechamento de um acordo para pôr fim ao assédio em troca de seu exílio. As autoridades européias deverão decidir sobre os últimos detalhes ainda esta semana para que os 13 recebam o mesmo tratamento onde quer que se encontrem, disse Rodríguez. Ela acrescentou que os seis países consentiram voluntariamente em receber os militantes. "Não foi tomada nenhuma decisão sobre quantos irão para cada país", disse a porta-voz a jornalistas. "Assim que houver uma solução, eles poderão sair do Chipre." Os funcionários europeus acreditam que os palestinos poderão deixar a nação insular mediterrânea ainda esta semana. Os 13 foram levados da Basílica da Natividade ao Chipre na sexta-feira, em cumprimento a um acordo respaldado pela UE, pelos Estados Unidos e pelo Vaticano. Outros 26 militantes palestinos foram levados para a Faixa de Gaza. Funcionários da UE esclareceram que os palestinos que estão no Chipre são homens livres, e não prisioneiros ou detidos. Doze deles foram alojados em um hotel nos arredores de Larnaca. O 13º está internado num hospital desta cidade com uma perna fraturada. Leia o especial