Seis palestinos mortos por forças israelenses As forças de segurança israelenses mataram hoje, no norte da Faixa de Gaza, três palestinos armados que tentavam entrar em Israel, segundo anunciou um comunicado oficial do primeiro ministro Ariel Sharon. Este novo episódio de violência eleva para seis o número de mortos palestinos somente no dia de hoje, depois que três foram mortos também na Faixa de Gaza quando um blindado israelense atacou as colônias de Eley Sinai e Ntzanit. Os últimos três mortos, segundo o comunicado oficial israelense, ?estavam armados e atravessaram a barreira de controle fronteiriço para ingressar a Israel, situada no norte de Gaza. As forças de segurança avistaram os palestinos e realizaram disparos de advertência. Como resposta, um deles abriu fogo. Os três palestinos morreram?, disse o documento.