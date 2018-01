Seis pessoas ficam feridas após ataque com ácido em Londres

LONDRES - Um ataque com ácido na região leste de Londres deixou pelo menos seis feridos neste sábado, 23. Até o momento, um homem foi detido por suspeita de provocar lesão corporal grave. Segundo um porta-voz da polícia, porém, o acidente ainda não está sendo tratado como terrorismo.

"Algumas pessoas foram atacadas em diferentes locais, acreditamos serem seis. Aguardamos mais informações", disse a Polícia Metropolitana de Londres em comunicado.

A polícia recebeu um aviso logo após as 20h (horário local; 16h, em Brasília) do centro comercial de Stratford Center, situado perto do estádio olímpico, depois que se verificou que um grupo de homens estava espalhando uma sustância aparentemente nociva.

O serviço de ambulâncias de Londres disse ter atendido pelo menos cinco pacientes depois de enviar médicos e vários veículos ao local. Posteriormente, porém, a polícia elevou o número de feridos para seis.

No ano passado houve 431 ataques com ácido em Londres, 398 deles no bairro de Newham, onde fica o Stratford Center. / AFP E REUTERS