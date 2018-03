Seis pessoas morrem em atentado a bomba nas Filipinas Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que uma poderosa bomba explodiu hoje em uma movimentada estação de ônibus na cidade de Kidapawan, no sul das Filipinas. Três pessoas morreram na hora e outras três faleceram no hospital. Um garoto de 12 anos e alguns outros feridos estavam em estado grave. De acordo com o chefe de polícia de Kidapawan, os atacantes colocaram uma granada de morteiro sob um banco de concreto do terminal rodoviário. Um guichê de vendas e dois ônibus foram danificados. O prefeito de Kidapawan, Luis Maluan, fez um apelo por doações de sangue. Ninguém assumiu imediatamente a autoria do atentado. O Exército classificou o ataque de terrorista.