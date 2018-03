Seis pessoas morrem em avalanches no Japão Uma série de avalanches ocorridas em Nagano, no final de semana, deixou seis mortos e três feridos, informou nesta segunda-feira a polícia desta província do centro do Japão. Entre os mortos há três esquiadores que foram atingidos por um desmoronamento de neve no sábado perto da aldeia de Otari, em Nagano, confirmou a um porta-voz policial. Outras duas pessoas morreram no domingo quando esquiavam e também foram sepultadas por uma avalancha perto da montanha de Hakuba. O sexto morto é um homem que foi atingido por outro desmoronamento de neve do monte Abo, entre Gifu e Nagano, acrescentou a olícia.