Seis pessoas morrem por intoxicação alimentar na China

Seis pessoas, entre elas duas crianças, morreram com sintomas de envenenamento após uma refeição em uma fábrica de reciclagem de lixo onde os adultos trabalhavam, informou nesta segunda-feira, 12, a agência oficial Xinhua. Veja também: Alimento contaminado causa 1,8 milhão de mortes por ano A intoxicação ocorreu na província central de Hubei, neste domingo, depois de oito pessoas (seis adultos e duas crianças) comerem "tang yuan", uma sopa de arroz tradicional chinesa, durante o intervalo de trabalho. Os seis adultos eram operários do centro de reciclagem de lixos, e os dois menores eram seus familiares. Segundo o Ministério da Saúde chinês, nos 10 primeiros meses do ano foram registradas mais de 40 mil infrações sanitárias e de formas alimentícias em refeitórios e cantinas de escolas públicas, fábricas e outros locais de trabalho em todo o país.