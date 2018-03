Seis policiais morrem e outros 35 são sequestrados no Iraque Pelo menos 6 policiais iraquianos morreram e outros 35 podem ter sido seqüestrados por supostos rebeldes em uma emboscada ao norte de Bagdá, informou a polícia nesta sexta-feira. O atentado ocorreu na noite da quinta na região de Tarmiya, a cerca de 40 quilômetros da capital, onde os insurgentes fizeram uma emboscada contra um comboio de veículos no qual viajavam cerca de 90 policiais. "Segundo as informações recebidas até o momento, seis agentes morreram e outros 35 estão desaparecidos", disseram fontes do Ministério do Interior. O comboio de veículos policiais, disseram, ia de Tarmiya a Najaf, cerca 180 quilômetros ao sul de Bagdá. Após o ataque, houve um confronto que durou mais de uma hora. As fontes não informaram o número dos rebeldes que participaram do ataque, mas afirmaram que "vários deles morreram" no tiroteio e que soldados iraquianos e americanos isolaram o local. Tarmiya é um dos redutos da insurgência sunita. A região tem freqüentes ataques contra as Forças de Segurança iraquianas e as tropas americanas. Aproximadamente 1.700 pessoas morreram em atentados e ações de violência sectária em menos de dois meses no Iraque.