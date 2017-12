Seis policiais morrem em ataque com mina no Afeganistão Uma mina terrestre explodiu na passagem de um veículo policial no sul do Afeganistão, matando seis policiais e ferindo outros quatro, no mais recente de uma série de ataques conturbando a região. A explosão na noite de sábado na província de Kandahar ocorreu depois de 48 horas dos mais intensos combates em meses entre centenas de forças afegãos e americanas e cerca de 200 militantes que deixaram 38 mortos. A mina estava enterrada numa estrada de terra nas proximidades da cidade de Kandahar. O chefe da polícia local, Mohammed Nabi, responsabilizou pelo ataque o Taleban, a milícia fundamentalista islâmica derrubada do poder pelas forças americanas em 2001.