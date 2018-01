Seis policiais morrem num ataque a uma delegacia de Bagdá Pelo menos seis policiais morreram nesta quinta-feira quando um grupo de homens armados atacou uma delegacia no oeste de Bagdá. Os insurgentes utilizaram fuzis e lança-granadas no ataque à delegacia de Al-Khadra, explicaram fontes policiais. Um atacante morreu e um policial foi ferido num confronto posterior ao ataque. penas duas horas antes, um carro-bomba havia explodido no noroeste de Bagdá, matando duas pessoas e ferindo 10.