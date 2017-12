Seis policiais mortos em emboscada de talebans Seis policiais afegãos, entre eles o chefe de um distrito, foram mortos e outros três ficaram feridos em um ataque lançado por um grupo de talebans ao comboio em que iam, no oeste do Afeganistão, informou nesta sexta-feira a polícia local. O comandante do distrito de Adraskan, na província de Herat, Mohammad Sediq, efetuava uma ronda por seus postos de polícia quando seu comboio caiu em uma emboscada nesta quinta-feira, declarou o chefe da polícia provincial, Nisar Ahmad Paikar, que acusou aos talebans pelo feito. O distrito de Adraskan está a uns 100 quilômetros ao sudoeste da cidade de Herat, a grande cidade do oeste afegão.