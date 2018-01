Seis rebeldes e 20 soldados morrem em combate no Nepal Rebeldes maoístas mataram nesta quarta-feira pelo menos 20 soldados em combate em remota região montanhosa do Nepal. Seis rebeldes também morreram. Um grupo armado fez uma emboscada a uma patrulha em área próxima à vila Sirsakhola, que fica a 300 quilômetros a oeste da capital, Katmandu. Os rebeldes, que se dizem inspirados pelo líder revolucionário chinês Mao Zedong, vem combatendo desde fevereiro de 1996 para substituir a monarquia do Nepal por um governo comunista.