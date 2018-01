Seis separatistas morrem em confrontos com Exército indiano Seis separatistas caxemirianos morreram em confrontos com soldados na quarta-feira, 7, no norte da Caxemira indiana, onde nesta quinta-feira, 8, acontece uma operação militar, afirmou uma fonte militar. Quatro militantes do grupo fundamentalista Lashkar-e-Toiba (LeT) morreram na noite de quarta-feira num tiroteio com tropas do Exército nas florestas do distrito de Kupwara, após uma operação de rastreamento. "O grupo de militantes, ao ser desafiado, abriu fogo contra as tropas. No combate, que durou três horas, os quatro militantes do LeT morreram", afirmou à agência indiana Ians um porta-voz militar. O Lashkar-e-Toiba (Exército da Pureza) é um dos principais grupos fundamentalistas islâmicos que atuam na Caxemira indiana para conseguir sua independência ou anexação ao Paquistão. Em outro confronto de quarta-feira, no mesmo distrito, as forças indianas abateram dois membros de outro grupo armado fundamentalista, o Harkat-ul-Mujahideen, inclusive um de seus líderes, acrescentou a fonte.