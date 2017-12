Seis sobreviventes resgatados dos escombros do WTC Seis sobreviventes foram encontrados nos escombros das torres gêmeas do World Trade Center de Nova York, que caíram ontem depois de terem sido atingidas por dois aviões em um atentado suicida. A informação foi divulgada pelo Departamento de Bombeiros de Nova York. O porta-voz explicou que as seis pessoas estavam em uma pequena cavidade formada entre os escombros e que foram resgatadas ontem à noite.