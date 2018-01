Seis soldados americanos morrem em ataque iraquiano Seis soldados americanos foram mortos durante um ataque na província de Anbar, noeste do Iraque, informaram fontes do Exército dos Estados Unidos. A região abriga as cidades de Faluja e Ramadi no Triângulo Sunita, um dos pontos de maior resistência à ocupação americana do país. Desde o dia 1 de abril, 151 americanos foram mortos.